Após sofrer um acidente de motocicleta há cerca de dois meses no bairro Retiro, em Volta Redonda, o vigilante bancário Sérgio Augusto da Costa, de 30 anos, sonha com o retorno à vida normal. O fato ocorreu no dia 22 de março deste ano e, desde então, Costa passa por processo de recuperação, necessitando ainda de muitos cuidados especiais.

De acordo com sua mãe, o vigilante foi diagnosticado com uma lesão cerebral grave. “Depois de 72 horas de trauma, ele começou a reagir muito bem, mas ficou em coma por mais de 20 dias. Devido a esse tempo prolongado de coma, ele acabou perdendo toda a força muscular e ainda não consegue ficar em pé”, explica Carla Costa.

Ela conta que o filho já mexe braços e pernas, porém o lado direito do corpo ainda apresenta dificuldades de movimento. “Ele está lúcido, orientado, consegue ler, fala tudo e entende tudo. Só não consegue escrever, pois está com déficit motor na mão direita. Precisa ainda de muito tratamento de reabilitação, que é a fisioterapia”, acrescentou.

Com um dos joelhos inchado, Sérgio Costa passou na manhã de quinta-feira (dia 12) por consulta com um clínico. Um exame de ressonância magnética foi solicitado pelo médico, pois existe suspeita de uma lesão ligamentar. Sem plano de saúde, o procedimento será marcado via Sistema Único de Saúde (SUS).

Sem recursos

Fora os altos gastos com exames, medicamentos e outras despesas de reabilitação, o vigilante até o momento aguarda o agendamento pelo INSS de perícia médica, por conta da greve. “O fundamental para ele é a reabilitação. Por isso, os amigos se reuniram e organizaram uma rifa. Todos os números da primeira foram vendidos. Para esse mês, os custos estão garantidos”, comemora a mãe do rapaz.

Ainda segundo Carla, boa parte do tratamento está sendo feito de forma particular. “A rede municipal só oferece atendimento domiciliar uma vez por semana, o que não é suficiente para o quadro do Sérgio. Então complementamos o tratamento com atendimentos particulares e isso demanda gastos. A alíquota da rifa está sendo para isso”, justificou.

A rifa lançada pelos amigos de Sérgio Costa contou com duas empresas da cidade como parceiras e sorteou, entre os prêmios, dois combos: um de tapioca e outro de lanches. Em breve, uma nova rifa será lançada.

Moradora do Jardim Ponte Alta, Carla Costa agradece aos amigos e familiares a corrente de orações que se formou em prol de seu filho. “Isso fez a diferença. O que está acontecendo com meu filho está sendo um milagre. Meu muito obrigada pela amizade, pela perseverança e pela bondade das pessoas. Está dando certo”, citou.

Acidente

O acidente sofrido por Sérgio ocorreu na Avenida Sávio Gama, no Retiro, e envolveu um carro de passeio e duas motos. De acordo com testemunhas, o carro estaria na contramão e atingiu as duas motos. Três pessoas ficaram feridas, entre elas o vigilante de 30 anos.