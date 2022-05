A situação dos trabalhadores da CSN está mexendo com diversos setores de Volta Redonda. O jornal Folha do Aço confirmou, nesta segunda-feira (dia 16), que o Bispo diocesano Luiz Henrique da Silva Brito, da Diocese de Barra do Piraí- Volta Redonda, na companhia do Monsenhor Alércio de Carvalho, se encontrou com representantes da CSN para tratar da negociação entre a empresa e os trabalhadores e o impasse que perdura por semanas.

O jornal divulgou que o Sindicato dos Metalúrgicos e a empresa se reuniram na sexta (dia 13). A pauta seria a negociação do acordo coletivo.

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos não se pronunciou até o momento. Procurada, a Assessoria de Imprensa da CSN ainda não retornou. A reportagem será atualizada se a empresa se manifestar.

Proposta

A última proposta votada pelos trabalhadores das fábricas de Volta Redonda e Porto Real (Galvasud) foi recusada em votação realizada no dia 27 de abril. A pauta previa reajuste de 11% para aqueles que ganham até R$ 3 mil; 9% para os funcionários com salários até R$ 5 mil; e 8% para os que recebem acima deste valor.

Outros itens recusados foram cartão alimentação de R$ 450; carga extra no cartão alimentação de R$ 800 (divididos em duas parcelas); e cartão banco de horas de R$ 800. O atual Acordo Coletivo tem validade até 31 de maio, preservando todos os benefícios previstos no contrato vigente.