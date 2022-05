Policiais militares prenderam, nesta segunda-feira (dia 16), um rapaz, de 23 anos, por porte ilegal de arma de fogo, em Volta Redonda. O fato ocorreu na Rua Amador Bueno, no bairro Santo Agostinho. Com o suspeito foi apreendida uma pistola Taurus 9mm, além de 11 munições.

De acordo com a PM, a prisão do suspeito ocorreu após homicídio registrado no domingo (dia 15), no mesmo bairro, na localidade conhecida como Parque São Jorge. Em patrulhamento pela região, a equipe avistou o suspeito junto a uma mulher, de 18 anos, ambos parados em uma moto. Durante a abordagem, os agentes encontraram a arma e identificaram também que o veículo, que pertence à mulher, está com licenciamento atrasado. Ela também foi multada por não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os dois foram levados para a 93ª DP (Volta Redonda), onde a mulher foi ouvida e liberada. Já o rapaz permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo.