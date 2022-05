Agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam, na terça-feira (dia 17), um homem condenado por abusar sexualmente da neta da sua vizinha, à época com 5 anos. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão condenatória pelo crime de estupro de vulnerável.

Após trabalho de monitoramento e cruzamento de dados do Setor de Inteligência, os agentes localizaram o acusado em sua residência, no município de Resende, Região Sul Fluminense. De acordo com as investigações, em 2014, o autor se aproveitou da confiança que a família da vítima depositava nele para abusar da criança.