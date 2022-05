Análises dos testes realizados na rede pública municipal de Volta Redonda, pela Vigilância em Saúde, detectou nos últimos 15 dias um aumento no número de casos confirmados da Covid-19. A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue monitorando a situação do município.

De acordo com a Vigilância em Saúde, o número de casos confirmados passou de 63 para 119 – na semana epidemiológica de 9/5/2022 a 14/5/2022. O médico sanitarista da SMS, Carlos Vasconcellos, cita que apesar das novas confirmações nessa semana, a ocupação de leitos na rede hospitalar segue estável, assim como o número de óbitos.

Vasconcellos ressalta ainda que a mudança climática – queda na temperatura – impacta na transmissão de síndromes respiratórias, por isso, a população deve redobrar os cuidados nesse período mais frio.

“Apesar de esse aumento não se refletir, até o momento, em aumento de ocupação de leitos hospitalares ou óbitos, a situação se caracteriza como um incremento da circulação viral, o que era esperado em se considerando a redução de temperaturas e a sazonalidade, que favorece a ocorrência de doenças de transmissão respiratória em meses mais frios”, detalha o médico sanitarista, acrescentando que pessoas com sintomas gripais devem usar máscara em ambientes fechados, mesmo com a liberação do item no município.

Os testes para Covid-19 estão disponíveis em todas as 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) e podem ser feitos das 8h às 16h. Unidades em funcionamento até as 18h30: 249, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Açude I, Vila Mury, Santa Cruz, Santo Agostinho e Volta Grande.

“Pessoas que apresentem sintomas gripais leves devem usar máscara, principalmente em ambientes fechados. Além disso, é recomendável que esses moradores façam o teste para Covid-19 e completem o esquema vacinal contra a doença, com as duas doses da vacina mais o reforço”, disse Carlos.