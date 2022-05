Jogando com um a menos desde os 35 minutos do primeiro tempo, o Volta Redonda empatou em 1 a 1 com o Artsul no Nivaldão. O atacante Bruno Santos marcou o gol tricolor.

Com o resultado, o Voltaço se mantém invicto e na liderança geral da classificação geral.

O próximo compromisso será pela série C diante do Paysandu-PA, domingo, dia 22, às 19h, na Curuzu.

Já pela A2, o Esquadrão de Aço volta a campo na próxima quarta-feira, dia 25, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, para enfrentar o Gonçalense-RJ.

O jogo

A primeira etapa foi truncada e de poucas chances de gol, com as duas equipes só conseguindo chegar em chutes de fora da área, mas sem muito perigo para as metas adversárias.

O Volta Redonda até chegou a balançar as redes com Bruno Santos, mas o árbitro anulou marcando impedimento. No lance seguinte, o Voltaço ficou com um jogador a menos aos 35 minutos, após o zagueiro Thomas Kayck ter recebido o segundo cartão amarelo e ser expulso.

Apesar da desvantagem numérica, o Esquadrão de Aço chegou ao gol aos 42 minutos com o artilheiro Bruno Santos, que, na sua primeira oportunidade no jogo, não desperdiçou. Iury cruzou na área, Bruno Santos disputou a bola com três zagueiros adversários, ganhou a dividida e, com muita categoria, mandou para o fundo das redes, abrindo o placar no Nivaldão.

O Artsul quase chegou ao empate aos 46 minutos, mas Vinícius Dias fez um milagre em uma cabeçada de Sardinha, evitando o gol adversário.

Na volta do intervalo, os donos da casa, com um jogador a mais, passaram a pressionar e chegaram ao empate aos 26 minutos com Gian, cobrando pênalti marcado em um lance bem duvidoso.

Apesar do gol, o Voltaço não se abate, seguiu em busca da vitória e quase marcou o segundo em cobrança de falta de Pedrinho, mas Carlinhos se esticou todo para fazer grande defesa.

Nos acréscimos, Hudson bateu cruzado, mas Vinícius Dias apareceu novamente para impedir o gol adversário e assegurar o empate no Nivaldão.