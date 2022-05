A Polícia Militar prendeu, na tarde desta quarta (dia 18), dois jovens, de 18 e 19 anos, suspeitos de tráfico de drogas no bairro Califórnia, em Barra do Piraí.

Os agentes receberam a informação de que dois integrantes do Comando Vermelho estavam traficando no local. Em revista na casa de um dos suspeitos, foram encontradas as duas pistolas 9mm, uma delas com kit rajada.

Eles foram encaminhados à 88ª DP juntamente com o material apreendido para registro da ocorrência.

Foto: PM