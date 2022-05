Um homem, de 33 anos, foi preso, na quarta-feira (dia 18), após agredir a companheira, 13 anos mais velha, com um soco no olho, tentar enforcá-la e ameaçá-la com uma faca. O fato ocorreu na residência do casal, no município de Vassouras.

Segundo informações obtidas pela Polícia Civil, a discussão teve início quando a vítima chegou do trabalho e encontrou o companheiro bebendo com um primo. Revoltado com as cobranças, ele começou as agressões. A mulher ainda teve a mão ferida ao tentar tomar a faca dele.

A vítima foi levada para um hospital e passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de Volta Redonda. Já o agressor foi conduzido à delegacia de Vassouras. Ele deve responder por lesão corporal contra a mulher como violência doméstica e familiar.