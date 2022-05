Nesta quarta-feira (dia 18), o secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, fez uma reunião de alinhamento com as cinco equipes da Guarda Municipal (GMVR) responsáveis pela Unidade de Guarda Comunitária (UGC). O objetivo foi o reforço na rede de proteção aos alunos da cidade.

De acordo com a secretaria de Ordem Pública (Semop), a partir de agora, os guardas municipais vão incorporar em suas rotinas o patrulhamento de todas as instituições de ensino existentes no município. É importante lembrar que a UGC dividiu a cidade em cinco setores e, dessa forma, todas as escolas de cada bairro serão contempladas com as rondas, aumentando consideravelmente a sensação de segurança.

“Tivemos uma reunião recente, na qual diretores de colégios estaduais nos pediram reforço nas rondas. Como sempre temos que nos reinventar, num primeiro momento a UGC vai desempenhar mais esse serviço. E teremos mais cinco viaturas que estarão com a atenção voltada para as unidades escolares, e esperamos encontrar uma solução mais ampla e definitiva em breve”, ressaltou o secretário.

