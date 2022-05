Holofotes acesos e olhares de todo o país se voltaram para o Centro de Convenções General Sombra neste domingo (dia 22), que recebeu a abertura do 1° Festival de Cinema de Vassouras. O evento começou com a tradicional passagem dos artistas pelo tapete vermelho para que fossem realizadas sessões de fotos e entrevistas com as estrelas da noite.

Apresentado pelos atores Thaila Ayala e Renato Góes, o primeiro dia foi marcado pela entrega do Troféu Paulo José ao homenageado da edição, o ator Carlos Vereza, que foi às lágrimas ao ser aplaudido de pé pelo público.

“Ganhei prêmios de melhor ator em diversos países, mas sem dúvida, pela grandeza do querido e saudoso Paulo José, esse foi o mais marcante”, disse o emocionado ator de 83 anos. Além de Vereza, o ator Humberto Martins também foi figura muito solicitada pela imprensa durante a realização do evento e será um dos convidados do ciclo de eventos que acontece durante a semana no município.

Iniciando o cerimonial, o anfitrião e prefeito de Vassouras, Severino Dias, comentou a importância do festival para uma cidade que tem no turismo sua principal fonte de arrecadação.

“Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por cada conquista de nossa cidade, a mais bonita do Brasil! O Festival de Cinema será mais um grande evento que entrará para a história da cidade. Vassouras tem essa vocação para o turismo e fomentar ações como essa é fundamental não só para o desenvolvimento econômico e social, como também coloca nossa cidade como referência em eventos de audiovisual, transformando Vassouras na capital do Cinema Nacional”, afirmou Severino.

Os idealizadores do Festival, os produtores Bruno e Jane Saglia, se emocionaram ao relembrarem o início da trajetória e ressaltaram a importância de perseverar para transformar sonhos em realidade. Bruno Saglia afirmou ainda que Vassouras já ocupa um espaço especial no cenário do audiovisual brasileiro.

“A cultura foi um escape que teve um papel fundamental durante a pandemia, e também foi um setor que sofreu muito. É muito importante valorizar os três lugares: quem produz, quem incentiva, e quem consome. E lá em 2019 começamos esse sonho buscando incentivos para que o projeto ganhasse vida. E Vassouras fez acontecer e hoje estamos todos aqui nesta linda festa, celebrando um momento especial”, lembrou Bruno.

Quem também falou para a plateia com mais de 600 convidados foi o presidente da Fusve e um dos patrocinadores do evento, o empresário Marco Capute, que ressaltou a importância de acreditar e incentivar grandes projetos.

“Desde o início, quando conheci e conversei com o Bruno Saglia, sabia que poderia ser algo de grande valor para a cidade, para o Vale do Café e para o país. É preciso pensar grande para alcançar grandes resultados. Apostamos nesse projeto, junto a prefeitura e meus amigos Severino e Rosi, e hoje me sinto muito feliz por vê-lo realizado. O meio artístico gera muitos empregos, movimenta a economia e deve ser valorizado”, explicou Capute.

Durante a cerimônia de abertura, a vice-prefeita Rosi fez um discurso chamando a atenção para o legado que será deixado pelo Festival de Cinema na cidade.

“É um evento de grandes proporções e que terá desdobramentos positivos na economia local e no incentivo aos produtores culturais da região. Temos grandes profissionais que passarão a ter mais oportunidades e visibilidade. Além disso, durante toda a semana, artistas renomados do cinema brasileiro irão prestigiar os eventos na cidade, se hospedando em nossos hotéis, visitando restaurantes e atraindo turistas de todo o país”, afirmou, Rosi.

Também estiveram presentes autoridades do município, secretários municipais, representantes do Governo do Estado, Fecomércio, patrocinadores e organizadores do evento.

Após a cerimônia de abertura, o público assistiu em uma super tela de 17 metros, ao longa-metragem “O Garoto”, produzido por Bruno Saglia.

O Festival de Cinema de Vassouras segue com uma extensa programação até o próximo domingo. Todas as atrações têm inscrições gratuitas e a programação completa pode ser conferida nas redes sociais da Prefeitura de Vassouras.

Foto: Nycollas François