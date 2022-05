Os resultados de um estudo que comprova eficácia e segurança da vacina contra a Covid-19 para crianças entre seis meses e cinco anos de idade foram divulgados nesta segunda (dia 23), pela Pfizer e a BioNTech.

Segundo as empresas, mais de 1.600 voluntários receberam três doses do imunizante e apresentaram resposta imune semelhante à de jovens entre 16 e 25 anos. Os resultados não foram publicados em revista científica até o momento. A Pfizer pretende submeter os dados para pedir autorização emergencial ao FDA (equivalente à Anvisa nos EUA) ainda nesta semana.

A eficácia do imunizante para este público é de 80,3% até o momento, mas a porcentagem só será confirmada depois que pelo menos 21 crianças apresentem casos sintomáticos da Covid-19 pós-vacina, segundo a Pfizer a a BioNTech. “Esses dados de segurança, imunogenicidade (capacidade de desencadear resposta imune) e eficácia são encorajadores, e esperamos completar o processo de submissão das informações aos órgãos relatórios globalmente com a esperança de disponibilizar esta vacina para crianças pequenas o mais rápido possível”, explica o CEO da Pfizer, Albert Bourla, em comunicado à imprensa.

As doses para a faixa etária são menores do que as aplicadas em pessoas mais velhas, e o regime é completado após três injeções — as duas primeiras com três semanas de diferença uma da outra, e a última, dois meses depois.

Com informações do Metrópoles