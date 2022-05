Um automóvel capotou na noite de segunda-feira (dia 23), deixando três pessoas feridas . O acidente aconteceu na Via Dutra, na altura do km 261, em Barra Mansa.

De acordo com os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista informou que perdeu o controle do carro após um outro veículo realizar uma ultrapassagem indevida e bater na lateral do carro, colidindo contra uma mureta e capotando. O motorista do veículo que causou o acidente fugiu.

As vítimas sofreram ferimentos leves e foram levadas para a Santa Casa de Barra Mansa.

Foto: PRF