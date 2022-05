A Polícia Civil prendeu, na noite de terça-feira (dia 24), o homem suspeito de ter praticado diversos assaltos a estabelecimentos comerciais em Barra Mansa, sendo o último na segunda-feira (dia 23), em uma loja de eletrônicos no Centro.

De acordo com as informações da 90ª DP (Barra Mansa), Edison Silva Nascimento foi localizado e preso perto de sua casa, na Rua Major José Bento, no bairro Vila Nova. Na residência, os policiais encontraram um simulacro de pistola e vários objetos fruto de roubo.

Segundo as investigações, Edison seria o autor de pelo menos 11 roubos a mão armada no Centro da cidade, no período de novembro de 2021 a maio deste ano. Oito deles foram praticados contra farmácias, um em uma loja veterinária e os outros dois em estabelecimentos especializados em produtos de informática e eletrônicos.

De acordo com a Polícia, ele confessou todos os crimes.

Foto: Reprodução