O Volta Redonda foi derrotado por 1 a 0 pelo Botafogo-PB na manhã deste domingo (dia 29)no Nivaldão, em partida válida pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Leandro Camilo marcou o gol do jogo.

O próximo compromisso do Voltaço será contra o Sampaio Corrêa-RJ, quarta-feira (dia 1), às 15h, no estádio do Trabalhador, pela última rodada da primeira fase da Taça Santos Dumont.

Já pela Série C, o próximo jogo será contra o Vitória-BA, no domingo (dia 5),às 16h, no Barradão.

O jogo

Em um primeiro tempo sem grandes chances de gol, as duas equipes tentavam assustar nas bolas alçadas na área, porém, os primeiros 45 minutos foram sem muita emoção no Nivaldão.

Na volta do intervalo, as duas equipes passaram a arriscar mais e, com isso, os dois goleiros apareceram mais. O primeiro a trabalhar foi Dida, que fez grande defesa em chute à queima roupa de Lenilson. Já Luiz Carlos apareceu para defender chute de fora da área de Bruno Barra.

Até que, aos 23 minutos, o Botafogo abriu o placar com Leandro Camilo.

Atrás no placar, o Volta Redonda passou a pressionar em busca do empate e chegou com muito perigo em chutes de Matheus Alessandro, Lelê e Iury, porém, não conseguiu evitar a derrota.

Campeonato Brasileiro da Série C – 8° rodada

Volta Redonda 0x1 Botafogo-PB

(29/05/22 – estádio Raulino de Oliveira – 11h)

Volta Redonda: Dida; Iury, Iran, Thomas Kayck e Luiz Paulo; Bruno Barra (Danrley), Marcos Júnior (Caio Vitor) e Matheus Alessandro; Igor Bolt (Lelê), Wendson (Natan) e Rafhael Lucas (Kauan Cristian). Técnico: Wilson Leite.

Gol: Leandro Camilo (BOT)

Foto: Divulgação Voltaço