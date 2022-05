Um homem, de nome e idade ainda não revelados, foi assassinado a tiros no último sábado (dia 28), em Porto Real. O crime ocorreu na Rua 33, em uma área de mata do bairro Jardim das Acácias. De acordo com policiais militares que atenderam à ocorrência, a vítima foi encontrada com diversas perfurações no rosto e no abdômen. Próximo ao corpo, havia uma munição de calibre 9mm intacta.

Ainda não há informações sobre suspeitos ou circunstâncias do homicídio. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.