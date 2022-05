O Ministério da Saúde informou, nesta segunda-feira (dia 30), que foi notificado sobre dois possíveis casos da varíola dos macacos no Brasil, um em em Santa Catarina e outro no Ceará. Um terceiro caso da doença também está sendo investigado no Rio Grande do Sul.

Os pacientes estão isolados e em recuperação, segundo o órgão, além de serem monitorados pelas equipes de vigilância em saúde. “A investigação dos casos está em andamento e será feita coleta para análise laboratorial”, continuou.

A pasta também informou que instalou uma Sala de Situação a partir do dia 23 de maio para acompanhar os casos de varíola dos macacos no Brasil e no mundo, além do contato com secretarias estaduais e municipais de saúde para apoiar as investigações de possíveis diagnósticos.

O que é a varíola dos macacos?

A varíola dos macacos é da mesma família da varíola convencional, erradicada no mundo todo em 1980. A dos macacos, no entanto, é considerada bem menos grave e ocorre principalmente em países da África Central e Ocidental.

Os principais sintomas da varíola dos macacos são:



febre;

dor de cabeça;

dor nas costas ou musculares;

inflamações nos nódulos linfáticos;

calafrios;

exaustão;

coceira que geralmente começa no rosto;

lesões na pele.

Imagem: Science Photo Library