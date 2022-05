A CCR RioSP inicia o processo de contratação de colaboradores para trabalhar no serviço operacional na BR-101 (Rio-Santos), entre Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e a cidade do Rio de Janeiro. A seleção está sendo realizada pela Gi Group, divisão da multinacional italiana Gi Group Holding responsável por recrutamento e seleção de mão de obra para posições temporárias e eventuais.

Ao todo, são 68 vagas para os cargos de motorista de veículo pesado, motorista de veículo leve e agente laçador de animais, sendo 16 delas em Ubatuba/SP (oito de motoristas de veículo leve e oito de agente laçador), 12 no trecho fluminense em Mangaratiba (de motoristas de veículos leves), 12 em Angra dos Reis (de motoristas de veículos leves), 12 em Paraty (quatro de motoristas de veículos pesados e oito de veículos leves) e 12 em Itaguaí (oito de agentes laçadores e quatro de motoristas de veículos pesados). O processo seletivo tem o apoio das Prefeituras das cidades de Ubatuba, Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba e Itaguaí.

Perfil dos cargos

Para a vaga de motorista de veículo leve, o candidato deve ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria A/B e segundo grau completo. Para o cargo de motorista de veículo pesado, é necessário ter CNH categoria E, além do segundo grau completo. Os interessados na vaga de agente laçador devem ter experiência na captura de animais. As vagas oferecidas também são para Pessoas com Deficiência (PCD).

O processo de seleção inclui avaliação de currículo, entrevista com recrutador da Gi Group e entrevista final com RH da CCR RioSP.

Além do salário inicial, a CCR RioSP oferece benefícios como vale alimentação, assistência médica e odontológica, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), vale transporte, seguro de vida, licenças maternidade e paternidade entre outros.

Os currículos devem ser cadastrados durante o mês de junho de 2022 no site Contratando pelos links:

Motorista de caminhão leve

Local de trabalho: Ubatuba

Link: https://bit.ly/3LCHtVr, código 113899.

Local de trabalho: Paraty

Link: https://bit.ly/39Qxiz6, código 113947.

Local de trabalho: Angra, Itaguaí e Mangaratiba

Link: https://bit.ly/3sRhq6h, código 113883.

Motorista de veículo pesado

Local de trabalho: Paraty

Link: https://bit.ly/3lD5D7w, código 113948.

Local de trabalho: Angra, Itaguaí e Mangaratiba

Link: https://bit.ly/3wIBTeA, código 113882.

Agente de apoio/ laçador(a) de animais

Local de trabalho: Angra, Itaguaí e Mangaratiba

Link: https://bit.ly/3GfIpxY, código 113881.

Local de trabalho: Ubatuba

Link: https://bit.ly/3MKO01D, código 113880.