A multinacional indiana EPL, recém-chegada ao Brasil, anunciou nesta segunda-feira (30/05) que investirá R$ 100 milhões em uma fábrica em Seropédica, na Região Metropolitana do Rio, para a produção de tubos de cremes dentais para a Procter & Gamble (P&G). O investimento vai atender a expansão da P&G no Rio de Janeiro e gerar 100 postos de trabalho na região.

“Esse investimento é mais uma comprovação da confiança do empresariado no Estado do Rio, que se tornou o principal destino de investimentos nacionais e internacionais no país. Buscamos tornar o Rio de Janeiro cada vez mais competitivo e atrativo para todos os segmentos de atividade econômica, de forma a gerar cada vez mais empregos e renda para a nossa população e, assim, colocar o estado definitivamente nos trilhos do desenvolvimento sustentável”, declarou o governador Cláudio Castro.

A construção da fábrica começa em duas semanas, e a previsão é que entre em operação ainda este ano. A empresa irá contratar mão de obra local, que será treinada por especialistas mundiais.

“O apoio do governo do estado, com uma política de incentivos para atração de novos negócios, vem sendo fundamental para viabilizar os planos, investimentos e o cronograma das empresas interessadas em atuar no Rio de Janeiro”, observa o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Cássio Coelho.

Uma das principais fornecedoras globais de tubos de cremes dentais, a multinacional indiana investe entre US$ 40 bilhões e US$ 50 bilhões todos os anos, mundialmente. A EPL trará para o estado do Rio tecnologia de ponta utilizada apenas nos EUA. Todo o processo de fabricação dos tubos será realizado em Seropédica. Apenas o laminado plástico será importado, nesse primeiro momento, da Índia ou da China. As máquinas começam a chegar em outubro.

De acordo com o presidente da EPL para as Américas, Mauro Catopodis, a escolha de Seropédica para a instalação da fábrica se deu pela proximidade com a fábrica da P&G e por sua entrada na lista dos municípios beneficiados pela redução do ICMS para a indústria.

“Estamos muito satisfeitos por realizar esse investimento no Estado do Rio de Janeiro. A operação é extremamente estratégica para atender demandas crescentes da P&G no Brasil e na América Latina. Nossa visão é de longo prazo. Chegamos para ficar”, afirmou o executivo.