Nesta terça (dia 31), Dia Mundial sem Tabaco, a Prefeitura de Barra do Piraí anunciou a expansão do Programa de Controle e Tratamento do Tabagismo para oito novas unidades.

O programa, que teve início no município há 11 anos, com uma única base, no Posto Albert Sabin, vai ser descentralizado para a Atenção Primária nas unidades de Saúde do Parque Santana, Areal, Boa Sorte, Califórnia, Dorândia, Parque São Joaquim, São José do Turvo e Vargem Alegre.

“Estamos lutando para aumentar ao máximo o número de pessoas curados do tabagismo e vamos conseguir chegar mais perto das pessoas com essa expansão do serviço”, explicou o secretário da pasta, Carlos Renato Moreira. A equipe do Departamento de Saúde Coletiva da cidade já registrou o tratamento completo de mais de 500 pessoas, e, com a expansão, pretende ampliar este número.

O Programa de Controle e Tratamento do Tabagismo é realizado com sessões de manutenção, pois o tratamento tem duração de um ano, sendo elas divididas em cinco encontros semanais, um quinzenal e outros sete mensais. Após a conclusão deste período, o paciente recebe a alta. Aqueles que estiverem interessados podem entrar em contato com as unidades durante todo o mês de junho para se cadastrarem para o tratamento descentralizado que terá início em julho.

“Hoje estamos buscando descentralizar o serviço, para que a população, de todas as comunidades, tenham acesso. Com o advento Covid-19, onde as pessoas tiveram que ficar mais em suas casas e bairros, estamos trabalhando para que o programa busque a população em casa”, explica o prefeito Mario Esteves.

Foto: imagem ilustrativa