O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, estará em Volta Redonda, nesta quinta-feira (dia 2), para o lançamento do programa Segurança Presente. Além disso, estão programadas inaugurações e a divulgação de ações a serem implantadas no município.

Segundo a programação, a partir das 14h30, Claudio Castro estará com o prefeito Antonio Francisco Neto para apresentação do projeto de mobilidade urbana. Também fará visitas às obras que estão em andamento e o anúncio dos investimentos nos hospitais São João Batista, Dr. Munir Rafful e na UPA do bairro Santo Agostinho.