A Prefeitura, através do Fundo de Previdência Social de Barra Mansa (Previbam), abriu a última chamada para o cadastramento do Censo 2021, que é realizado a cada cinco anos. De acordo com o Fundo, 11,56% dos servidores não participaram e podem ter o pagamento bloqueado, conforme previsto no Decreto Municipal n° 10.432/21.

“O Censo Previdenciário funciona como prova de vida, garantindo benefícios previdenciários e a proteção da família do servidor. O cumprimento regular é uma obrigação legal (artigos 3º e 4º da Lei nº 10.887/2004) de manter atualizadas as informações previdenciárias de servidores municipais, servidores ativos e não efetivos e pensionistas”, explicou a presidente interina do Previbam, Bianca Martins Rodrigues.

O recadastramento vai atualizar os dados compatíveis para a base do Cadastro Nacional de Informações Sociais de Regime Próprio de Previdência Social (CNIS – RPPS), para o Sistema Previdenciário de Gestão de Regime Públicos de Previdência Social (SIPREV/Gestão) e pelo sistema de Gestão Previdenciária utilizada pelo Fundo de Previdência Social de Barra Mansa.

“O objetivo do Censo é formar uma base cadastral confiável para: manter o equilíbrio fiscal e atuarial, garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário local, realizar reavaliações atuariais, emitir benefícios previdenciários, fins de compensação previdenciária, programas de educação previdenciária, atender exigências de programas e sistemas federais”, completou Bianca.

Esta última segue até o dia 17 de junho e é realizada por meio de agendamento prévio através dos telefones (24) 99857-0996 e (24) 3323-0071, onde também é informada a documentação necessária.

Foto: PMBM