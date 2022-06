Durante agendas em Volta Redonda e Barra do Piraí, no Sul Fluminense, o governador Cláudio Castro (PL) inaugurou bases do Segurança Presente nos municípios, na quinta-feira (dia 2). Ainda na Cidade do Aço, Castro apresentou o Plano de Mobilidade Urbana do município, que vai contar com cerca de R$ 140 milhões em investimentos, e anunciou repasses de verbas para Saúde.

Com o conceito de polícia de proximidade, os agentes do Segurança Presente vão reforçar a segurança nas áreas comerciais e residenciais das cidades. Em Volta Redonda, o projeto conta com 18 policiais por dia e o patrulhamento será feito nos bairros do Centro e Vila Santa Cecília, com o recurso de quatro motos, dois carros e uma van. A base está localizada na Praça Brasil.

Já em Barra do Piraí, são 14 agentes que também vão atuar a pé, em motos e viaturas. As equipes ficaram instaladas na Rua Aureliano, no Centro da cidade. Ambas vão funcionar das 8h às 20h. Com as inaugurações, o programa marca presença em 42 diferentes localidades no estado.

Plano de Mobilidade

Ainda em Volta Redonda, o governador Cláudio Castro participou da apresentação do Projeto de Mobilidade Urbana do município. A iniciativa vai contar com cerca de R$ 140 milhões em investimentos, envolvendo ainda intervenções na estrutura viária, contemplando pavimentação, sinalização, calçadas, ciclovias, obras de arte especiais de engenharia, sistemas inteligentes de tráfego e a iluminação pública.

O projeto terá início pela troca das lâmpadas de sódio (amarelas) pelos modelos de LED. Serão cerca de 27 mil pontos de iluminação trocados dentro das obras já aprovadas e com parte dos recursos liberados pelo Governo do Estado. A medida vai garantir a cobertura de toda a cidade com a nova iluminação, que melhora a luminosidade dos espaços, oferecendo mais segurança e economia aos cofres públicos.

Recursos para a Saúde

Em mais uma parceria com o Governo do Estado, o município de Volta Redonda foi contemplado com mais de R$ 20 milhões para reforma, ampliação e aquisição de equipamentos e mobiliários para o Hospital do Retiro e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santo Agostinho.

Para as melhorias no Hospital do Retiro, serão destinados R$ 18.903,154,27, por meio do Programa de Apoio aos Hospitais integrantes do SUS (PAHI). Dentre as melhorias a serem realizadas na unidade, estão: ampliação do pronto socorro; criação da clínica covid; instalação de novos banheiros para acompanhantes, funcionários e pacientes; reforma geral da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo); reforma e adequação das enfermarias de clínica médica.

Também será feita reforma, adequação e modernização de toda a parte elétrica do hospital; reforma e redimensionamento do esgoto hidrossanitário e pluvial da unidade; reforma geral do telhado e da fachada, e readequação da recepção; reforma, ampliação e humanização do necrotério; entre outras intervenções.

Museu da Ciência

Para fechar as agendas na Cidade do Aço, Cláudio Castro assinou a ordem de início das obras do Museu da Ciência, com investimento de R$ 15,5 milhões. Projeto antigo terá como foco o fomento à iniciação científica entre os jovens e adultos.

No mesmo evento foram assinados termos de cooperação com investimento de R$ 5,6 milhões para a reforma de 12 praças, com campos de futebol, em vários bairros, como incentivo à prática de esportes de jovens e adultos.

Barra

Barra do Piraí não ficou de fora e também foram assinados termos de cooperação técnica na cidade, voltados para contenção de encostas na área da escola municipalizada Jeová Santos e para a padronização das calçadas no centro da cidade.

Termo de cooperação técnica prevê investimento de R$ 160 mil em Resende

A passagem do governador Cláudio Castro na quinta-feira (dia 2) pelo Sul Fluminense iniciou em Resende, com o anúncio de obras. Importante polo industrial fluminense, a “Princesinha do Vale”, como a cidade é conhecida, receberá investimentos previstos de mais de R$ 160 milhões do PactoRJ.

Nos termos de cooperação técnica foram assinados para obra de drenagem e pavimentação do bairro Morada da Barra; construção da ponte de uso misto sobre o canal central; obra para duplicação da ponte sobre o Rio Surubi; e construção de viaduto no bairro Morada do Castelo.

“Essas importantes obras que estamos tirando do papel vão melhorar a mobilidade urbana e mudar a vida dos moradores, que precisam se deslocar na cidade. Estamos levando o principal para as pessoas: a dignidade”, ressaltou o governador.

O secretário de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi, falou sobre a importância dos serviços para a população. “Esses investimentos vão contribuir para a qualidade de vida dos moradores de Resende. Além das obras já anunciadas, vamos publicar este mês a construção de praça no distrito turístico de Visconde de Mauá e vamos reformar a Praça Doutor Oliveira Botelho (Praça da Matriz), no Centro histórico de Resende”, disse.

Foto: Divulgação