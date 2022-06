Agentes do serviço reservado da Polícia Militar do 28º BPM e policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam em flagrante, neste sábado (dia 4), dois homens por suspeita de tráfico de drogas.

A prisão ocorreu depois que a equipe apurou a possível entrega de drogas através da contratação dos serviços de transportadora devidamente regularizada. Assim, os agentes passaram a monitorar as entregas até que, nesta tarde, flagraram um dos homens com uma caixa com cinco tabletes de aproximadamente um quilo e um pequeno tablete de erva seca prensada.

Já em sede policial, integrantes da equipe continuaram a conversa virtual com o suspeito já preso e que havia ordenado o recebimento da droga e este direcionou a equipe, pensando estar falando com outro suspeito, para outro contato que seria o destinatário final da droga. Foi feito contato com o rapaz informando da chegada da carga e este forneceu seu endereço residencial.

Dessa forma, policiais da 93ª DP se dirigiram até a casa do homem e aguardaram do outro lado da rua até que este viesse buscar a droga. Logo que ele se aproximou da porta traseira do veículo, onde estava de forma aparente a grande caixa de papelão, os policiais anunciaram a abordagem e deram voz de prisão. Em revista no interior da residência, foi encontrado mais um tablete de erva seca prensada e uma balança de precisão, tendo o mesmo informado que só ficaria com meio quilo da droga levada e que o traficante já preso enviaria outra pessoa para buscar o restante da droga. Todos foram conduzidos a unidade policial.