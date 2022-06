As doações de sangue em maio deste ano superaram o número de transfusões no Hemonúcleo de Volta Redonda. Em 2022, esta foi a primeira vez que o número de doadores superou o de transfusões de sangue. Foram 452 doadores e 387 transfusões. O feito é atribuído às campanhas de divulgação, que possibilitaram a atração de mais doadores.

“Conseguimos essa grande vitória em maio. Desde o mês passado, o Banco de Sangue de Volta Redonda tem o maior número de coletas no interior do estado. Nossa meta é aumentar cada vez mais o número de doadores, para não operarmos no limite de estoque. As campanhas de divulgação nos ajudaram muito na conscientização da doação de sangue. Agrademos à imprensa pelo apoio e às pessoas que sempre contribuem com o Núcleo de Hemoterapia, em especial ao prefeito Neto e nosso diretor Sebastião Faria. É muito importante lembrar que cada doação pode salvar até quatro vidas”, ressaltou o coordenador técnico do Núcleo de Hemoterapia, o médico hematologista Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima.

Lula destacou que em junho, quando se comemora o mês de conscientização para a doação de sangue, o Núcleo de Hemoterapia vai promover várias ações e campanhas.

“Ainda teremos várias campanhas, algumas já agendadas para este mês e também para julho. Temos uma profissional específica para a captação de doadores e nosso trabalho já vem sendo reconhecido na esfera estadual”, afirmou o médico.

O Núcleo de Hemoterapia fornece hemocomponentes para quatro unidades de saúde em Volta Redonda, e para mais duas em municípios vizinhos.

Como doar?

O Banco de Sangue funciona no Hospital São João Batista e a captação de doadores é feita das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Antes da coleta, todos passam por triagem clínica. E após o procedimento, a equipe separa os hemocomponentes (hemácias, plasma e plaquetas). Não é necessário o agendamento para a realização da doação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3339-4242 (ramal 325 e 326).

Requisitos para ser doador