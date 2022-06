A Polícia Federal prendeu, em flagrante, nesta terça-feira (dia 7), um homem, de 22 anos, responsável por pelo menos vinte roubos contra carteiros dos centros de distribuição dos Correios de Del Castilho e São Cristóvão, no Rio de Janeiro. O homem, preso no bairro do Cachambi, Zona Norte do Rio, agia de bicicleta e usava tornozeleira eletrônica.

Antes da pandemia de Covid-19, o acusado realizou cerca de dez roubos e foi preso por delito da esfera Estadual. Em maio de 2022, tendo obtido a liberdade com tornozeleira, o homem voltou a praticar a ação criminosa.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da justiça federal.

Divulgação PF