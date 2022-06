O Arranjo Produtivo Local (APL) do Café do Vale do Café chega a sua sexta edição unindo a região para ampliar o debate sobre a importância do café para a economia e para o turismo. Depois de passar por Valença, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Pinheiral e Volta Redonda, o APL volta à cidade onde foi lançado no ano passado. Assim como a primeira, a sexta reunião também será realizada em Vassouras, na próxima quinta-feira (dia 9), no Museu do Café da Fazenda São Luiz da Boa Sorte, uma das principais propriedades vassourenses.

Ao longo dos encontros, o APL ganhou mais adeptos interessados na articulação do projeto que tem o objetivo de fortalecer a produção de café e valorizá-lo também como um importante produto turístico para o Vale. A sexta reunião, será apresentado o diagnóstico elaborado pelo Sebrae que vai permitir novos avanços aos produtores, especialmente de cafés especiais, e assinado o Termo de Compromisso com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais a oficialização. “O APL cresceu e está cumprindo seu objetivo. Na próxima reunião, também teremos a apresentação das linhas de crédito e fomento para cafeicultura da Emater Rio”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias.

“Vamos concluir o evento conduzindo os convidados por uma visita pela nossa sede e pelo Museu do Café, o único do Estado do Rio”, disse o vice-presidente do Instituto Preservale e proprietário da Fazenda São Luiz da Boa Sorte, Nestor Rocha.

Organizado pelas Secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo, o APL do Café é apoiado por entidades e órgãos como Sebrae, ABIH-RJ, Emater-Rio, Pesagro-Rio, Sicomércio, Preservale, Ascarj e Universidade de Vassouras. Abaixo, confira a programação completa da sexta reunião.

14:00 – Abertura Institucional

14:30 – Apresentação de Linhas de Crédito e Fomento para cafeicultura (Emater)

15:00 – Caso de Sucesso (Fazenda Florença)

15:30 – Análise do Solo e laboratório (Pesagro)

16:00 – Apresentação do Café Vassourense

16:15 – Assinatura do Termo de Compromisso para o APL do Café

16:30 – Visita guiada ao Museu do Café e à sede da Fazenda São Luiz da Boa Sorte

Foto: Divulgação