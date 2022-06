Com base em um trabalho de inteligência, agentes da 107ª DP (Paraíba do Sul) prenderam, na quarta-feira (dia 8), um homem acusado de homicídio. O crime foi cometido há dois dias,no bairro Sardoal, zona rural de Paraíba do Sul. Havia contra ele um mandado de prisão temporária.



De acordo com os agentes, após uma denúncia, o autor foi localizado em uma casa localizada numa área de mata, em Petrópolis. A ação contou com apoio de policiais militares do 26º BPM. Após ser detido, o acusado confessou o crime e levou as equipes até o local em que havia escondido a arma usada no crime, uma espingarda e 14 munições.