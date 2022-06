Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, nesta quinta-feira (dia 9), uma mulher acusada de pertencer a uma quadrilha especializada em roubar imóveis de luxo na região. Outros dois integrantes do mesmo grupo haviam sido capturados no dia anterior.

De acordo com os agentes, os criminosos rendiam os moradores do imóvel, usavam violência e exigiam as senhas dos cartões. Eles permaneciam com as vítimas enquanto outros bandidos deixavam o endereço e realizavam compras com os cartões roubados.

As investigações prosseguem para localizar uma quarta integrante da quadrilha.