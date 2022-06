Um homem, de 36 anos, e uma mulher, de 32, foram presos em flagrante após apresentarem documentos falsos durante a abertura de uma conta bancária na agência da Caixa Econômica Federal de Pinheiral. O fato ocorreu na sexta-feira (dia 10)

Após notar a irregularidade, funcionários da agência acionaram a Polícia Militar, que encaminhou a dupla para a Delegacia de Polícia Federal (DPF) de Volta Redonda.

Além das prisões, foram apreendidas duas carteiras de identidade com nomes diferentes, uma carteira de trabalho e três telefones celulares.

De acordo com o que estabelece o artigo 304 do Código Penal, o uso de documento falso é punido com a mesma reprimenda cominada à falsificação. O crime de falsidade ideológica esta previsto no artigo 299 do Código Penal, que descreve a conduta criminosa como sendo o ato de omitir a verdade ou inserir declaração falsa, em documentos públicos ou particulares. A pena para este crime é de reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Foto: Reprodução