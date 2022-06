Na quinta-feira (dia 9), o Museu do Café da Fazenda São Luiz da Boa Sorte foi palco da sexta reunião do Arranjo Produtivo Local do Café do Vale do Café. projeto lançado em Vassouras no ano passado, após o sucesso do Fórum do Café do Vale do Café.

O mais recente encontro reuniu cerca de 100 pessoas em uma das principais fazendas históricas da região e foi marcada pelo lançamento do Kafé Vassourense, a apresentação do diagnóstico elaborado pelo Sebrae RJ e a formalização do APL com a assinatura do Termo de Adesão com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. “Foi mais uma grande reunião, com avanços importantes e a adesão de mais produtores, especialmente de cafés especiais”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias.

Nestor Rocha, vice-presidente do Instituto Preservale e proprietário da São Luiz da Boa Sorte; Paulo Renato Marques, presidente da Pesagro; Júlio Cezar Rezende de Freitas, diretor de Produtos e Atendimento do Sebrae; Daniel Santa Cruz, superintendente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais; e Wanderson realizaram a abertura do evento. Paulo Renato destacou o apoio da Pesagro, em especial no que diz respeito à análise do solo. Já Júlio Cezar ressaltou a importância do projeto para o Sebrae, já que envolve empreendedorismo, turismo e agronegócio. O diretor técnico da Emater Rio, por sua vez, apresentou Linhas de Crédito e Fomento especiais para a Cafeicultura.

Além de representantes das Secretarias de Agricultura, Desenvolvimento e Turismo do Estado, representantes da Emater, secretários de municípios do Vale do Café, como Paulo de Frontin, Paraíba do Sul e Rio das Flores, e produtores participaram do encontro, que teve palestras apresentadas por Paulo Roberto dos Santos , proprietário da Fazenda Florença e vice-presidente da Ascarj; e Sílvio Galvão, diretor-técnico da Pesagro. A empresária Vívian Rocha fez a apresentação sobre o Kafé Vassourense, primeiro produto lançado desde o surgimento do APL do Café, projeto que tem justamente o objetivo de ampliar a cafeicultura na região e ampliar o valor turístico do café.

Outra novidade da reunião foi a participação de Cristiane Ciqueira, coordenadora do curso de Engenharia Química da Universidade de Vassouras, e do pró-reitor Bruno Lemos. “A Universidade está no APL desde o início, mas agora temos em vista uma parceria para produção de cosméticos e produtos com a borra do café”, revelou o secretário Wanderson.