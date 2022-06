Uma comerciante de 42 anos registrou queixa na delegacia de polícia de Valença, no domingo (dia 12), depois de ser ameaçada por um traficante, identificado como Paulo Junior, por não aceitar a venda de drogas dentro de seu estabelecimento, no bairro Aparecida.

Ela chamou a Polícia Militar, que fez buscas pelo suspeito, mas ele não foi encontrado. A mulher contou aos agentes da PM que foi ameaçada com uma arma e que, além disso, o homem desferiu várias pauladas na porta do estabelecimento, causando pânico entre as pessoas que se encontravam no local.

O relato foi confirmado por uma testemunha, que também compareceu à delegacia. Os agentes foram ao bairro João Dias, onde mora o suspeito, mas ele não foi encontrado. Segundo a PM, o homem tem diversas passagens pela polícia.