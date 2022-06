Um homem armado com uma pistola roubou R$ 300 do ônibus da Viação Penedo que faz a linha entre Resende e o distrito de Engenheiro Passos. O crime aconteceu no final da noite de domingo.

Segundo o motorista do veículo, de 53 anos, em registro na delegacia, ele retornava do distrito quando, na Via Dutra, em Itatiaia, um homem sacou a arma e anunciou o assalto, exigindo o dinheiro do caixa.

Ele vestia blusa de capuz e máscara facial e, após o assalto, obrigou o motorista a deixá-lo em Resende.