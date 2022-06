O Parque Nacional de Itatiaia registrou, na madrugada de terça-feira (dia 14), a temperatura mais baixa do país em 2022, -11º.

O local é monitorado por quatro estações meteorológicas, uma do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que registrou -7.8 ºC, e outras três independentes, monitoradas por grupos de meteorologistas de todo o país. Uma delas marcou o recorde de frio do ano.

O jornal Metrópoles ouviu Luiz Aragão, chefe do Parque há dois anos. Ele acredita que, nos próximos meses, o frio pode ficar ainda mais intenso, comparado a 2021. “Presenciei no ano passado. Estava muito frio, tudo congelado, um frio glacial. A estação marcou -14.8°C, em julho de 2022. Eu estava de luvas, touca. Precisei limpar o medidor com água e, no mesmo instante, voltavam a aparecer camadas de gelo. Neste ano, o inverno chegou mais cedo, acredito que a gente possa atingir -16ºC. O parque pega Rio e Minas, mas foi justo no lado do ‘Rio 40 graus’ que fez o dia mais frio do ano no Brasil”, disse Luiz.

Com informações do Metrópoles

Foto: reprodução