A direção do Hospital São João Batista (HSJB) informou que, em decorrência do aumento de casos de Covid-19 registrados em Volta Redonda, o hospital está suspendendo momentaneamente a visitação às enfermarias a partir desta quinta-feira (dia 16). O objetivo, segundo o comunicado, é diminuir o fluxo geral de pessoas dentro do hospital, garantindo assim a segurança dos pacientes e a continuidade das cirurgias eletivas.

“Em relação aos acompanhantes dos pacientes que procurarem a unidade hospitalar, será permitida a permanência daqueles que são garantidos em lei: menores de 18 anos, e maiores de 60 anos (caso seja da vontade do mesmo). Para os demais, o Serviço Social do hospital irá solicitar avaliação técnica”, diz a nota enviada pela Secretaria de Comunicação da prefeitura, acrescentando que informações sobre visitação a pacientes em terapia intensiva e outras demais podem ser obtidas na recepção principal do hospital.

Segundo o mais recente Boletim Epidemiológico divulgado pela PMVR, em uma semana foram registrados 1.833. O número é equivalente a mais de 200 novos diagnósticos confirmados por dia.