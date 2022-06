Dois homens, de 27 e 40 anos, foram encontrados trancados em um baú de um caminhão em Itatiaia após um assalto que teve início em Barra Mansa. Ninguém foi preso e o fato ocorreu na quarta-feira (dia 15).

Segundo registro na 90ª Delegacia de Polícia (DP), os dois foram encontrados às margens da via Dutra, na altura de Itatiaia. Eles disseram que os criminosos os abordaram em Barra Mansa e os trancaram, assumindo a direção do caminhão, que estava carregado com itens de perfumaria e remédios. Depois, os bandidos abandonaram os dois no veículo e foram embora com as mercadorias.

A Polícia Civil vai investigar o caso.