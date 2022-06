Um homem de 30 anos foi preso em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (dia 17), quando transportava 51 pistolas e diversos carregadores na Via Dutra, em Piraí, sentido Rio de Janeiro. A prisão foi feita pela Polícia Federal, que encontrou as armas no interior do tanque de combustível de um veículo.

A abordagem realizada pelos agentes da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) contou com o apoio de cães farejadores especialmente treinador para localizar armas.

Ele foi levado para a Superintendência de Polícia Federal, no Rio, e responderá pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo, com pena que pode chegar a 12 anos de prisão.

Foto: Polícia Federal