A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (dia 17) o reajuste dos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras a partir deste sábado (dia 18). Com a atualização, o preço médio de venda de gasolina passará de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro, alta de 5,2%. Já o valor do diesel será reajustado em 14,3%, de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro.

Em comunicado, a Petrobras diz compreender o momento em que o Brasil e o mundo estão enfrentando e os reflexos que os preços dos combustíveis têm na vida dos cidadãos, mas reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado.

“Com a aceleração da recuperação econômica mundial a partir do segundo semestre de 2021 e, notadamente, com o início do conflito no Leste Europeu em fevereiro de 2022, tem-se observado menor oferta e maior demanda por energia, com aumento dos preços e maior volatilidade nas cotações internacionais de commodities energéticas, em especial, do óleo diesel”, desta a Petrobras ao defender o reajuste.