A Prefeitura de Vassouras segue com o cronograma de obras para atender as demandas do município. Três localidades da cidade recebem serviços de contenção, com a construção de muros para conter a erosão acentuada de terrenos que colocam em risco a vida de moradores e motoristas. Orçadas em R$ 3 milhões as obras ocorrem, nesta primeira etapa, em três ruas do Centro: Acadêmica Eliete Nunes Barbosa, Alberto Brandão e Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos.

A previsão é de que os serviços sejam concluídos em até quatro meses, antes do período de chuvas de verão.

“Essas obras são fundamentais para diminuir o impacto das chuvas em nossa cidade. Ao longo do nosso governo, as obras de macrodrenagem e troca de galerias se mostraram eficientes e resolveram um problema crônico de alagamentos, mas não podemos relaxar. Precisamos seguir investindo em infraestrutura para dar mais segurança e qualidade de vida para os vassourenses”, afirmou o prefeito, Severino Dias.

O serviço mais adiantado é na Rua Alberto Brandão, com obra em fase final de conclusão. A localidade passa a contar com muro de contenção de cinco metros de altura que vai evitar a erosão da rua. As obras de contenção também ocorrem na Rua Acadêmica Eliete Nunes Barbosa, onde estão sendo erguidos dois muros, um com 15 metros e outro com o dobro da altura, ou seja, 30 metros.

O objetivo da obra é conter os pontos críticos de desabamentos da rua. Já na Avenida do Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos o muro de contenção erguido é de 60 metros. A obra é uma emergência, devido a um rompimento do tubo da CEDAE, provocando o desmoronamento da rua e causando risco de danos às casas das proximidades.

“Agora é o momento de prepararmos a cidade. Estamos fazendo o dever de casa e agindo em diversos pontos da cidade com a realização de serviços de prevenção às chuvas”, disse a secretária de Obras, Beatriz Rocha.

Foto: Divulgação