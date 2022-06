Um homem de 67 anos foi detido por guardas municipais de Volta Redonda na tarde de domingo (dia 19), por dirigir embriagado um carro de passeio. Ele foi flagrado pelos agentes após causar um acidente no bairro Laranjal. O motorista conduzia um Escort GL, que se chocou contra um muro na Rua 161 B. Não houve feridos.

Os agentes realizavam um patrulhamento quando viram o acidente. No local, os agentes foram ao auxílio do condutor, que estava sozinho no veículo, e sentiram odor etílico. Eles perceberam também a falta de equilíbrio e olhos vermelhos por parte do motorista. O idoso contou aos guardas que teria perdido o controle do carro e por isso bateu.

Ele foi submetido ao teste do bafômetro que acusou consumo de bebida alcoólica. Durante a abordagem, descobriu-se ainda que ele estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida há mais de um ano (13/06/2021). Neste momento, o idoso teria tentado subornar uma guarda municipal, dizendo: “vamos negociar isso aqui”, mostrando R$ 100 dentro da carteira dele. Foi dada voz de prisão ao homem.

O idoso foi conduzido pelos agentes da Guarda Municipal à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP). Ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e corrupção ativa.

Motocicleta furtada é recuperada

Agentes da Guarda Municipal em patrulhamento recuperaram no último sábado (18) uma motocicleta com registro de furto, na Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta, em Volta Redonda. O veículo foi encontrado com auxílio do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

Fotos: Cedidas pela Guarda Municipal de Volta Redonda