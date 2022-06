O Volta Redonda foi até o Presidente Vargas, no Ceará, e empatou em 1 a 1 com o Floresta-CE na noite desta segunda-feira (dia 20), pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Caio Vitor marcou o gol tricolor, na primeira etapa, e Carlos Renato empatou para os donos da casa, no segundo tempo.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço se mantém na sexta colocação. O próximo compromisso pelo Brasileiro será diante da Aparecidense-GO, domingo (dia 26), às 18h, no estádio Raulino de Oliveira.

Mas antes, o Voltaço estreia na Taça Corcovado, segundo turno do Campeonato Carioca A2, diante do Olaria, quinta-feira (dia 23), às 15h, na Rua Bariri.

O jogo

O Volta Redonda iniciou pressionando e assustou o Floresta por duas vezes com Lelê. A primeira, aos cinco minutos, após cobrança de escanteio, o atacante cabeceou e a bola saiu rente a trave direita de Marcão. Já a segunda, aos nove minutos, após bate e rebate, a bola sobrou para o camisa 18 que bateu com muito perigo.

A resposta dos donos da casa veio aos 14 minutos, com Raphael Luz, que aproveitou rebote da defesa tricolor e bateu com muito perigo.

Melhor em campo, o Esquadrão de Aço conseguiu abrir o placar aos 37 minutos. Pedrinho lançou Caio Vitor, que, de cobertura, marcou o gol o primeiro do Voltaço.

Na volta do intervalo, o Floresta se mandou em busca do empate e igualou o marcador aos 15 minutos, com Carlos Renato. Com a igualdade, os donos da casa ainda tiveram a chance de marcar o segundo na sequência com Raphael Luz, que cabeceou com perigo cruzamento vindo da esquerda.

Passados os sustos, o Volta Redonda reassumiu o controle do jogo e, quatro minutos depois, até chegou ao segundo gol com Lelê, mas a arbitragem anulou o lance marcando impedimento do atacante tricolor. O Esquadrão de Aço criou mais uma chance de gol aos 32 minutos em cobrança de falta de Pedrinho, que passou rente a trave direita de Marcão, que só ficou olhando.

Aos 43 minutos, o Floresta teve a grande chance de marcar o segundo após penalidade marcada pelo árbitro do jogo, porém, Flávio Torres isolou a bola. Fim de jogo no Presidente Vargas: 1 a 1.

