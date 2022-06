A captação de vagas realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) resultou, esta semana, na oferta de 1.082 vagas para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Noroeste e Serrana do estado. Entre os destaques do Painel de Vagas estão oportunidades para diferentes cargos e escolaridade, tais como médico, atendente de lanchonete, terapeuta ocupacional, entre outras. As vagas são disponibilizadas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

O total de vagas na Região Metropolitana chega a 807, sendo 431 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). Entre as oportunidades para ampla concorrência, destacam-se 40 para atendente de agência, 130 para vigilante e 23 para empacotador; neste último caso a exigência é que já seja aposentado. Para PCD, são oferecidas 69 oportunidades para auxiliar de limpeza e 55 para auxiliar de cozinha, entre outras várias chances.

No Médio Paraíba, estão sendo oferecidas 128 vagas para diferentes funções, tais como farmacêutico, médico e fonoaudiólogo. Já no Noroeste Fluminense são oferecidas 10 vagas para o município de Natividade.

Moradores de Teresópolis, na Região Serrana, podem concorrer a uma das 122 vagas oferecidas. Entre elas, carregador de caminhão, educador, psicólogo, além de oportunidades para gerente de contas, açougueiro e vendedor.

O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF.