A Secretaria de Manutenção Urbana de Barra Mansa está realizando melhorias na Ponte Mauá – via de pedestres que liga os bairros Saudade e Vila Nova. Equipes da Pasta estão reinstalando a fiação dos holofotes e trocando parte do alambrado de proteção lateral. A estrutura é alvo constante da ação de vândalos, que cortam os cabos de energia elétrica para consumirem drogas no local.

O secretário de Manutenção Urbana, José Luiz Vaneli, o Leiteiro, destacou que decidiu mudar a posição dos cabos para tentar impedir o vandalismo.

“Agora os fios serão colocados por cima do poste, dando maior segurança aos equipamentos públicos e também a quem passa pelo local. Vamos fazer a recuperação metálica de parte da estrutura, onde essas pessoas costumam ficar para praticar atos ilícitos e acabam deteriorando a estrutura, junto com a ação do tempo,”, explicou o secretário.

Presente durante visita técnica feita previamente ao local, o vereador Marquinho Pitombeira destacou a importância da Ponte Mauá para a localidade.

“Pude acompanhar o secretário José Luiz Vaneli, o subsecretário Alexandre Cardoso e técnicos da Secretaria de Manutenção Urbana durante a inspeção realizada na ponte. Esta é uma importante estrutura para os moradores dos bairros Vila Nova e Saudade, e necessitava de reparos devido à ação dos vândalos. Agradeço ao prefeito Rodrigo Drable, ao secretário e toda a sua equipe pela prontidão em atender o nosso pedido de melhorias”, destacou o vereador.

Luiz Furlani, presidente da Câmara de Barra Mansa, também foi ao local e solicitou os reparos.

Foto: Divulgação