Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (dia 21), em Barra Mansa. O corpo foi encontrado na Rua Duque Antônio de Paiva, no bairro São Domingos, na via que liga o bairro à Estrada Engenheiro Alexandre Drable.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, a vítima trajava calça jeans, blusa de frio preta com listras brancas e apresentava perfurações do lado esquerdo do crânio, na altura da face.

O local passará por perícia e a ocorrência será apresentada na 90ª DP (Barra Mansa).