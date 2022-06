O Volta Redonda FC, em parceria com o Hemonúcleo de Volta Redonda, irá realizar uma campanha de doação de sangue entre os dias 24 e 30 de junho. A ação está sendo motivada em razão do junho vermelho, que é o mês conscientização para a doação de sangue.

Marcando o início da campanha, no dia 24, jogadores do Esquadrão de Aço, torcedores e o mascote do clube, a Jaguatirica, estarão presentes no Banco de Sangue. Uma camisa oficial e brindes oficiais serão sorteados para os torcedores que doarem sangue durante a campanha.

“Uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas. Por isso, esta campanha Voltaço Sangue Bom é muito importante, porque estamos convocando a nossa torcida para ajudar a elevar o estoque de sangue do Hemonúcleo da cidade. O Volta Redonda tem este compromisso social com a cidade e vamos cada vez mais trabalhar para continuar ajudando o nosso município”, convocou o presidente tricolor, que também irá marcar presença no evento.

O Banco de Sangue de Volta Redonda funciona no Hospital São João Batista, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Não é necessário o agendamento para a realização da doação e nem estar em jejum. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3339-4242 (ramal 325 e 326).

Requisitos para ser doador

Pessoas entre 16 e 69 anos (menores de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis);

Estar em boas condições de saúde (quem apresentar febre, gripe ou outras infecções não deve doar sangue);

-Aguardar dois dias se foi vacinado contra a Covid-19 com a vacina CoronaVac;

-Aguardar sete dias se foi vacinado contra a Covid-19 com outro imunizante.

Foto: Divulgação VRFC