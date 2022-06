A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira (dia 22) o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. Além dele, o pastor Gilmar Santos também foi detido. Eles são suspeitos de envolvimento em um suposto esquema de corrupção dentro do Ministério da Educação e de desvio de verbas do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

Treze mandados de busca e apreensão também estão sendo cumpridos em três estados, além do Distrito Federal, em endereços ligados ao ex-ministro e aos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos. As ordens judiciais foram emitidas pela 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Além disso, foram impostas medidas cautelares, como a proibição de contatos entre investigados e envolvidos.

O mandado contra Milton Ribeiro cita os crimes de tráfico de influência, corrupção passiva, prevaricação e advocacia administrativa. A investigação, no entanto, corre sob sigilo.

A ação da Polícia Federal foi nomeada “Acesso Pago” e visa investigar a prática de “tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos” do FNDE.

Relembre o caso

O escândalo envolvendo o ex-ministro da Educação estourou em março deste anos, após o vazamento de um áudio em que Milton Ribeiro afirma privilegiar prefeitos indicados pelos pastores. Em meio às denúncias, ele pediu demissão do cargo no dia 28, porém negando as irregularidades.

Foto: Reprodução