A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (dia 22), em conjunto com o IBAMA, a operação ARARAT que visa coibir crimes contra a fauna, em especial, a utilização de animais em espetáculos e festas, em desacordo com as normas ambientais.

Na ação de hoje, cerca de 30 policiais federais e sete analistas ambientais cumprem quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 41ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, na Capital e no município de Itaboraí.

A investigação aponta a possibilidade, em tese, da manutenção dos animais em condição irregular, bem como a inadequação dos locais de alojamento, com a restrição de espaço e alimentação em desacordo com as necessidades das espécies.

A operação – deflagrada pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico do Rio de Rio de Janeiro (DELEMAPH) – servirá também para verificar a regularidade da documentação que legitima a posse dos animais, visando reprimir a falsidade documental, seja de natureza material, seja ideológica.

Os investigados responderão pelos crimes previstos nos artigos 29 e 32 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), sem prejuízo de eventuais outros crimes que possam surgir no decorrer da investigação.