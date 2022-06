A Polícia Federal prendeu, em flagrante, no fim da noite de quarta-feira (dia 22), um brasileiro transportando cerca de 7kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

O passageiro, de 41 anos e natural do Rio de Janeiro, pretendia embarcar para Copenhagen, na Dinamarca, em voo com escala em Lisboa, Portugal.

Os Policiais Federais lotados na Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN), após fiscalização de rotina, identificaram a droga oculta no interior da “pipa” de um kitesurf, que estava acondicionada na bagagem despachada.

O preso foi encaminhado à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

SEMANA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Esta ação ocorre durante a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, instituída pela Lei 13.840/2019, no período de 21 a 24 de junho, em que são promovidas ações voltadas à prevenção e a repressão ao tráfico de drogas em todo o Brasil.

De acordo com o art. 19-A da Lei 11.343/06, o Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), promoverá ações voltadas à redução da oferta de drogas no país. A semana foi escolhida por fazer alusão ao Dia Internacional de Combate às Drogas e Entorpecentes, celebrado em 26 de junho.

O objetivo é intensificar as ações de repressões tanto nos aeroportos como nas rodovias utilizando cães farejadores.

O uso abusivo de drogas é um problema de saúde pública em escala internacional, com consequências que afetam a saúde física e psicossocial de indivíduos de todas as classes sociais, faixas etárias, gêneros e raças, segundo a Organização Mundial da Saúde.

Divulgação PF