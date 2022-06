O movimento Vem Pra Direita, que tem como fundador e líder Hermiton Moura, realizou recentemente o 1° Encontro Conservador do Sul Fluminense. Com o tema “Liberdade: Ameaças e Oportunidades”, o evento foi, segundo a organização, totalmente financiado através de doações obtidas pelas redes sociais do movimento, o que permitiu que o ingresso fosse gratuito.

Cerca de 450 pessoas estiveram presente ao salão Ricardo Buffet, que também contou com a participação de Julinho Marassi e Gutemberg, abrilhantando a noite com suas músicas durante a chegada dos convidados.

“O auge do evento ocorreu logo no início com a participação, não anunciada anteriormente, do Presidente Jair Bolsonaro por vídeo-chamada. Foi emocionante! Assistam ao vídeo na página do Facebook movimento VEM PRA DIREITA (@vempradireitabr)”, diz Hermiton Moura.

De acordo com o líder do movimento, o público presente pediu pela realização de uma Motociata em agosto, no mesmo dia da cerimônia do Espadim, na AMAN, oportunidade em que Bolsonaro estará em Resende. O trajeto, segundo Hermiton, deverá ser de Volta Redonda para Resende ou o contrário. “Em breve conheceremos mais detalhes. Aguardem!”.

Além da participação virtual de Bolsonaro, o encontro ainda contou também com vídeo-chama do deputado Daniel Silveira, diretamente de seu gabinete no Congresso. Nicolas Ferreira, um dos vereadores mais votados de Belo Horizonte, também contribuiu virtualmente.

Participaram da mesa e como palestrantes, presencialmente, Hermiton Moura, fundador do movimento Vem Pra Direita; o deputado estadual Anderson Moraes; Rogéria Bolsonaro, mãe de Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro; Waldir Ferraz, amigo e ex-assessor do presidente; João Daniel, presidente da recém fundada ABRAJUC; Luis Fernando, membro do movimento Vem Pra Direita; Dr. Bruno Resende, fundador, junto com Hermiton, do movimento; e Antonio Cardoso, presidente do PL de Volta Redonda. Artur Barreiros, maestro e major reformado do Corpo de bombeiros, falou sobre civismo e entoou o Hino Nacional no teclado.

Foto: Divulgação