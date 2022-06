Com a sede da CDL de Barra Mansa lotada, o presidente Leonardo dos Santos anunciou na noite de quinta-feira (dia 23), durante reunião aberta da Diretoria Executiva, seu licenciamento da entidade. O motivo é que o empresário foi convidado pelo Podemos para concorrer a uma cadeira na Câmara, como deputado federal.

Assume no lugar de Leonardo o também empresário José Paulo Nogueira, que passa a gerir a CDL-BM até dezembro de 2022. O aspira a deputado, aliás, já definiu o nome que pretende adotar na pré-campanha: Leo da Joalheria. Vale lembrar que a família dele é proprietária de uma tradicional joalheria em Barra Mansa.

Covid I

A bruxa anda solta no meio político de Volta Redonda. O prefeito Neto está em reta final de isolamento após contrair Covid. O chefe do Executivo, no entanto, teria ficado assintomático e despachou de sua residência nos últimos dias.

Covid II

Assessor especial do Palácio 17 de Julho e o pré-candidato a deputado federal, Deley Oliveira também teve que tirar o time de campo por uns dias após testar positivo para a doença. O ex-jogador, porém, já voltou ao “jogo”, na quarta-feira (dia 22).

Covid III

Os vereadores Edson Quinto (PL) e Francisco Novaes (PP) também estão fora de combate, em consequência da Covid.

Preocupação

Aos menos avisados, vale lembrar que Neto e Deley recentemente participaram de uma série de eventos (como festa de aniversário do chefe do Executivo e lançamento da viagem do programa da terceira idade. Tudo, é claro, com direito a acalorados abraços e apertos de mão.

Internada

A secretária municipal de Educação, Tetê Gonçalves, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Volta Redonda. A pasta vem sendo tocada por Julio Cesar de Oliveira Cyrne, subsecretário de Tetê. A equipe da Folha do Aço deseja um pronto restabelecimento.

Entidades representantes de classe, como o Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda (Senge), emitiram nota de pesar lamentando a morte de Mathus Além Guerra Filho, de 68 anos. Ex-presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos (AEVR) e irmão do saudoso maestro Guerra, Mathus morreu no final da madrugada de quinta-feira (dia 23), na cidade de Angra dos Reis, em decorrência de complicações de um AVC. Ele era casado com Ilka Machado Guerra, deixa dois filhos e três netos. O sepultamento será nesta sexta (dia 24), às 10h, no Portal da Saudade.

Luto

Quem também faleceu foi Lygia Silva de Jesus, de 91 anos, viúva do antigo proprietário da Newton Automóveis, tradicional loja da Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Volta Redonda, nos anos 90. Ela estava internada em um hospital particular da cidade e o corpo será cremado nesta sexta, no Portal da Saudade.

Catraca I

A Lei Municipal nº 5.999, sancionada na última semana pelo prefeito Neto (União Brasil), torna obrigatória a instalação de câmeras de monitoramento de segurança, catraca eletrônica e detector de metais nas escolas de ensino fundamental no município de Volta Redonda. O financiamento para garantir a instalação dos equipamentos será a partir do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Catraca II

O governo municipal, por meio da secretaria de Educação, terá 180 dias, a partir de 14 de junho (data da publicação no Diário Oficial) para iniciar a instalação dos equipamentos. A proposta, de autoria do vereador Lela (PSC) visa garantir a melhoria da segurança de estudantes, professores e profissionais das unidades de ensino, prevenindo possíveis tragédias.

Catraca III

De acordo com o parlamentar, a medida também visa permitir um maior controle para possíveis furtos e agressões entre alunos, e de alunos para com professores. A nova lei garante ainda que todas as escolas deverão instalar catracas para Pessoa com Deficiência (PCD) e com necessidades especiais. Também será obrigatório garantir informação de Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) para portadores de deficiência auditiva. Cada escola deverá receber duas câmeras a serem instaladas em pontos estratégicos, onde as imagens serão registradas e gravadas.

Lançamento I

O ex-vereador de Barra Mansa Thiago Valério lança neste sábado (dia 25) a sua pré-candidatura a deputado estadual pelo PDT. O evento será às 10 horas, no auditório do Colégio Verbo Divino, no Centro, com as presenças confirmadas do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi; do pré-candidato a governador, Rodrigo Neves; do deputado federal Chico D’Angelo, e do pré-candidato a deputado federal Márcio Poncio.

Lançamento II

Eleito vereador em 2016, com 1.358 votos, Thiago Valério concorreu à Prefeitura de Barra Mansa quatro anos depois, em 2020, e teve 15.247 votos.

Moradores da Avenida Oscar de Almeida Gama e de parte do seu entorno, no bairro Aterrado, andam p… da vida com a prefeitura de Volta Redonda. O motivo é a obra de calçamento realizada há algumas semanas pela empresa Santa Luzia Engenharia e que, como diz um trecho de uma música de Ivete Sangalo, tem “levantado poeira”.

Segundo relatos, por se tratar de uma área com muitas pessoas idosas, diversas delas vêm apresentando problemas respiratórios. “A obra tem que ter, a gente entende, mas é preciso ter uma fiscalização da Prefeitura. Pelo menos carros-pipas deveriam passar jogando água em alguns períodos do dia, evitando essa poeira toda”, sugere um morador. O serviço no calçamento tem início na Beira-Rio e segue até o cruzamento com a Rua Jaime Pantaleão de Morais.

Academia

A Guarda Municipal de Volta Redonda vai ganhar uma Academia de Formação, Capacitação e Treinamento. O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial de terça-feira (dia 21). A finalidade é organizar, ministrar e certificar os agentes, proporcionando-lhes formação técnico-profissional e humanística, a fim de desenvolver suas potencialidades e habilidades necessárias ao eficaz desempenho de suas atividades profissionais, entre outras propostas.

Santuário I

Já tem data definida para a criação do Santuário Diocesano de Adoração Coração Eucarístico de Jesus, em Floriano, distrito de Barra Mansa. Será dia 30 de julho, às 18h. O espaço é uma igreja escolhida para que o Santíssimo Sacramento da Eucaristia possa ser exposto diariamente para a adoração dos fiéis. A criação de um Santuário Diocesano é um dos frutos do III Congresso Eucarístico Diocesano de Barra do Piraí-Volta Redonda, ocorrido no último final de semana.

Santuário II

“O Santuário estará localizado à beira da Dutra, quem passar com suas preocupações, problemas e suas atividades, vão poder encontrar um refrigério”, compartilhou Dom Luiz Henrique, bispo diocesano.

Tecnologia I

Tomou posse na última terça-feira (dia 21, no salão nobre da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ), a Comissão Especial do 5G, Padrões Técnicos e Inovação Tecnológica. Criada em 3 de junho, ela tem como objetivo promover estudos, debates e auxiliar na interface entre a advocacia e os demais agentes que fazem parte do ecossistema de tecnologia e inovação.

Tecnologia II

O colegiado é presidido pela desembargadora federal aposentada Liliane Roriz, sócia do Licks Attorneys, e tem como vice-presidente o advogado Luís Felipe Salomão Filho. Fazem parte da comissão também os advogados Ricardo Loretti Henrici, como secretário geral, e Rodolfo Barreto, como coordenador, além de outros 19 membros.

Tucano

A executiva municipal do PSDB se reuniu na quinta-feira (dia 23) para aprovar a indicação do vereador Jorginho Fuede como pré-candidato a deputado federal e do advogado João Bosco, pré-candidato a estadual. Os dois nomes serão apresentados na Convenção Estadual dos tucanos, para representarem Volta Redonda e a região nas eleições de outubro.

Digital I

Para continuar com os projetos de modernização e inclusão digital, a Prefeitura de Resende está dando continuidade à instalação de cabos de fibra óptica em diferentes bairros da cidade, por meio do programa ‘Resende Inteligente’, chegando até o Lavapés. Na última semana, os profissionais da Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação iniciaram a instalação de mais 6,5km de extensão de cabeamento.

Digital II

A nova implementação permitirá acesso à internet a mais 27 unidades de serviços da Prefeitura prestados à população, entre Assistência Social, Governo, Educação e Saúde. Segundo o superintendente de TI, Márcio Silvestre, com as novas instalações, ao todo, serão quase 65 pontos atendidos com fibra óptica.

Digital III

A modernização de Resende começou em 2017 quando a nova gestão pontuou a necessidade de melhoria na tecnologia do município. Por isso, foi criado o Resende Inteligente, com o objetivo de interligar os pontos públicos e integrar os sistemas internos da Prefeitura, além de disponibilizar internet gratuita à população em locais específicos como Parque das Águas e Hospital de Emergência. Com este programa, foi possível economizar cerca de R$ 2 milhões na área de Tecnologia da Informação ao cortar contratos terceirizados e centralizar os trabalhos na Prefeitura, proporcionando autonomia para a prestação deste tipo de serviço, argumenta o governo municipal.

Acordo I

Metalúrgicos da Prada Distribuição, em Resende, aprovaram na quarta-feira (dia 22) a renovação do Acordo Coletivo 2022/2023. Cada funcionário receberá abono de 1,52 salário, a ser pago no dia 11 de julho. Pela aprovação, votaram 87,99 % dos metalúrgicos. A rejeição foi de 12,01%. Não houveram votos nulos e brancos.

Acordo II

Em votação realizada na terça (dia 21) e quarta (dia 22), os engenheiros da CSN aprovaram a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2022.

Acordo III

Selada também a renovação do Acordo Coletivo dos funcionários da CBSI, por 100% dos votos. A proposta é idêntica à aprovada na CSN.

Almoço

O pré-candidato a governador Paulo Gamine, Novo, estará em Volta Redonda nesta sexta-feira (dia 24) para um almoço com correligionários e simpatizantes.

Cras I

A secretaria municipal de Ação Comunitária (Smac) está construindo mais dois Centros de Referência da Assistência Social (Cras) em Volta Redonda. As unidades, que ficarão nos bairros Ponte Alta e Jardim Cidade do Aço, deverão ser entregues em setembro deste ano para a população.

Cras II

Compostos por salão de atividades, recepção, salas para as oficinas do Serviço de Convivência e Produção Inclusiva, banheiros com acessibilidade e cozinha, os novos espaços estão sendo construídos por meio de um convênio com a Caixa Econômica Federal e vão beneficiar cerca de cinco mil famílias. Com a inauguração dessas unidades, Volta Redonda passa a contar com 35 Cras, beneficiando mais de 40 mil famílias.

Economia

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) alerta aos moradores do distrito Amparo sobre a necessidade de economizar água neste final de semana (dias 24, 25 e 26). A medida é necessária, segundo a autarquia, devido a uma manutenção preventiva no poço da localidade, que receberá serviços, como limpeza geral, avaliação das condições operacionais e desinfecção. O objetivo é garantir o funcionamento e a qualidade da água fornecida.

Câmeras

No início da semana, muito se falou que as câmeras instaladas pela secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) flagraram o homicídio ocorrido na noite do último domingo (dia 19), entre a Rua Jaime Pantaleão de Moraes e a Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado. Não ficou claro, no entanto, se os equipamentos do projeto “Cidade Monitorada” também registraram a rota de fuga do atirador. Detalhe: atualmente são cerca de 200 em operação em Volta Redonda.