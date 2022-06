A vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, e a gerente de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bhella Santos, receberam nesta segunda-feira (dia 27), a visita de Célia Domingues, presidente da Amebras (Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil) e também diretora comercial da Estação Primeira de Mangueira. No encontro foi firmada parceria para que os artesãos do município participem de oficinas de Carnaval, com professores da escola de samba, visando à produção de peças para a região e todo o Estado do Rio de Janeiro.

Já no dia 22 de julho, a vice-prefeita vai conhecer de perto a Cidade do Samba e as oficinas ofertadas pela escola de samba. Fátima Lima relatou o interesse do município em resgatar o trabalho das bordadeiras. “Barra Mansa tem muitas mulheres que bordam, inclusive, já tiveram experiência em outras épocas, com bordados para escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo. Com a pandemia da Covid-19, houve o comprometimento de parte desse trabalho e é isso, que queremos retomar”.

Bhella Santos analisou o encontro positivamente. “Estamos estruturando um grupo de artesãos para ser qualificado pelos professores da Escola de Samba Mangueira, de forma gratuita, e com isso ter empreendedores especializados em produtos de Carnaval. Barra Mansa tem um artesanato muito forte e a ideia é unir forças”, observou a gerente de Turismo.

Na reunião, Célia Domingues disse que atualmente, a Mangueira tem como presidente uma mulher que pensa em muitas oportunidades e prioriza o trabalho de outras mulheres. “O nosso departamento comercial visa novos negócios a partir de parcerias. Dessa maneira, extrapolamos o espaço da quadra da escola de samba, trazendo propostas direcionadas ao social, cultural e de eventos”, ressaltou.

A Amebras, segundo informações de Célia Domingues, foi fundada há 24 anos e já há algum tempo, faz parceria com a Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) e direciona os trabalhos para o carnaval de modo geral. A Amebras capacita mulheres e homens para o empreendedorismo. Mas, o foco maior é direcionado às mulheres.

Foto: Divulgação